Omikron – Spanien verschärft Einreisebestimmungen für Briten

„Das Auftauchen von neuen Varianten macht zusätzliche Einschränkungen erforderlich“, hieß es in einer im spanischen Amtsblatt veröffentlichten Erklärung. Die Maßnahme trete am Mittwoch in Kraft. Wie eine Sprecherin des spanischen Tourismusministeriums mitteilte, sind Briten mit Wohnsitz in Spanien von der Änderung nicht betroffen. Etwa 300.000 Briten sind in Spanien ansässig, das damit die größte britische Diaspora in ganz Europa hat. Spanien hatte bereits am Freitag ähnlich wie andere europäische Länder den Flugverkehr aus dem südlichen Afrika eingeschränkt.Die Omikron-Variante des Coronavirus soll sich stärker als bisherige Mutationen vom Wildtyp unterscheiden, weswegen ein massiv eingeschränkter Impfschutz befürchtet wird. Zudem gibt es Berichte, dass diese Mutation deutlich ansteckender ist. Außerdem sollen Infizierte eine deutlich höhere Viruslast haben.Die britischen Behörden hatten am Samstag die Entdeckung von zwei Omikron-Infektionen in Nottingham und Brentwood bekanntgegeben, die jeweils mit Reisen ins südliche Afrika in Verbindung stehen sollen. Der erste europäische Fall war am Freitag aus Belgien gemeldet worden, Verdachtsfälle gibt es auch schon in Deutschland und Tschechien.vos

apa/reuters