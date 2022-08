Achtung vor Betrügern – Es drohen hohe Strafen

Man spricht hier von Internetseiten oder Schaltungen in den sozialen Netzwerken (Facebook, usw.), über die gefälschte Kfz-Haftpflichtversicherungen angeboten werden, heißt es von der Verbraucherzentrale.„Die Seiten locken mit äußerst günstigen Angeboten. Verbraucher tappen leider häufig in die Falle, da die Internetseiten sehr professionell wirken. Auch sind die gewählten Namen jenen ähnlich, die aus der Werbung bekannt sind, oder sie klingen annähernd wie jene von renommierten Versicherungsgesellschaften.“Der „Vertrags-Abschluss“ erfolgt online, und – wie bei einer echten Transaktion – erhalten die Verbraucher nach erfolgter Überweisung der Prämie die angeblichen Versicherungspapiere. Spätestens bei der ersten Verkehrskontrolle oder einem Verkehrsunfall würden die Verbraucher dann aber erfahren, dass sie über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügen und Betrügern auf den Leim gegangen sind, so die VZS.Dabei riskieren Autolenker bei fehlendem Versicherungsschutz hohe Verwaltungsstrafen (von 866 bis 3464 Euro) sowie die Beschlagnahme ihres Fahrzeugs.Noch kostspieliger wird es, wenn es zu einem verschuldeten Verkehrsunfall kommt. Der entstandene Sach- und Personenschaden muss aus eigener Tasche bezahlt werden.Die Geschädigten erhalten die Schadenssumme zwar vom sogenannten „Fondo Vittime della Strada“ ausbezahlt, dieser allerdings holt sich das Geld über das Regressrecht von den Unfallverursacher wieder zurück.Die Versicherungsaufsichtsbehörde warnt seit langem vor diesen Betrugsseiten und publiziert regelmäßig die entsprechenden Listen: Mittlerweile gibt es dazu ein Dokument mit 62 Seiten, auf denen rund 870 Betrugs-Internetseiten aufscheinen. Allein im vergangenen Jahr hat Ivass über 219 Betrugsseiten aufgedeckt, am 5. August wurden weitere 14 Seiten aufgezeigt.Um nicht in eine dieser Fallen zu tappen, können Verbraucher über die offiziellen Register der zugelassenen Versicherungen überprüfen, ob es sich beim Angebot um eine Versicherungsgesellschaft handelt, die in Italien Kfz-Haftpflichtversicherungen anbieten darf.Die Gesellschaften des „elenco imprese italiane“ und „elenco imprese estere“ finden Sie auf dieser Internetseite. Weiters empfiehlt die Versicherungsaufsichtsbehörde Ivass, den Namen der Versicherungsgesellschaft in eine Internet-Suchmaschine einzugeben und zu überprüfen, ob die aufscheinenden Kontaktdaten (Adresse, PEC-Mail, Telefonnummern) mit jenen des Angebots übereinstimmen. Sollte dies nicht der Fall sein, handelt es sich dabei vermutlich um ein „gefaktes“ Angebot.Prinzipiell stehe einem online Autoversicherungs-Abschluss nach sorgfältiger Prüfung aber nichts im Wege, heißt es von der Verbraucherzentrale.