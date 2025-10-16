Der Mann aus Toblach war über die Plattform „Facebook Marketplace“ auf die Verkaufsanzeige aufmerksam geworden und hatte den Betrag an das angegebene Konto überwiesen. Nach der Zahlung blieb die bezahlte Ware allerdings aus – alle Kontaktversuche mit dem vermeintlichen Verkäufer blieben erfolglos.<h3>\r\nJunger Mann aus Brescia angezeigt<\/h3>Daraufhin erstattete der Käufer Anzeige bei den Behörden, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri. Im Rahmen der Ermittlungen identifizierten die Beamten den mutmaßlichen Täter – einen jungen Mann aus der Provinz Brescia. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.