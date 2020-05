Online-Umfrage zum Mobilitätsverhalten startet

Bei der Frage, in welche Richtung sich Südtirols Mobilität künftig entwickeln soll, ist das Wissen über die Mobilitätsgewohnheiten der Menschen in Südtirol von zentraler Bedeutung.Deshalb startet am heutigen 1. Mai eine Online-Umfrage, an der sich alle Südtiroler beteiligen können. Es werden Gutscheine im Wert von 500 Euro verlost!Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider sagt: „Wir möchten mit dieser Umfrage ein Stimmungsbild vom Mobilitätsverhalten der Südtiroler, deren Gewohnheiten und Bedürfnisse zeichnen und darauf aufbauend Maßnahmen für eine nachhaltige, verantwortungsbewusste und zukunftsgerichtete Mobilität setzen.“Als gesundes und attraktives Mobilitätsmittel bietet sich besonders das Fahrrad an, das künftig vermehrt für alltägliche Wege zum Einsatz kommen soll. Dieser Entwicklung will auch die Landesregierung Rechnung tragen und hat sich zum Ziel gesetzt, dem Fahrrad bei künftigen Mobilitätskonzepten eine besondere Stellung einzuräumen.„Die derzeitige Ausnahmesituation birgt, neben all den vielen Schwierigkeiten, auch Chancen für die nachhaltige Mobilität. Bei unseren Anstrengungen soll dem Fahrrad künftig eine besondere Vorzugsspur eingeräumt werden, weil das Radfahren praktisch ist, die Gesundheit fördert und Kosten spart“, sagt Alfreider.Die Meinung aller, die in Südtirol unterwegs sind, ist somit wichtig, um zielgerichtet an einer besseren Mobilität arbeiten zu können.Alle Interessierten ab 16 Jahren können bei der von der Green Mobility in der STA, der Südtiroler Transportstrukturen AG, ausgearbeiteten Online-Umfrage teilnehmen.Für die Teilnahme reicht es, aus die Fragen auf Green Mobility anonym zu beantworten.Die Teilnehmer können auch etwas gewinnen, denn es werden Gutscheine im Wert von 500 Euro verlost!

lpa