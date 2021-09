Opferzahl nach Brand in Gefängnis in Indonesien steigt auf 44

In der Haftanstalt Tangerang in der Nähe der Hauptstadt Jakarta war am frühen Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Das Gefängnis ist stark überfüllt. In der Haftanstalt waren nach Angaben der Strafvollzugsbehörde zuletzt mehr als 2.000 Gefangene untergebracht - ausgelegt ist das Gefängnis für 600 Insassen.Die Ursache des Brandes stand am Donnerstag weiter nicht fest. Möglicherweise gab es einen Fehler in der Stromanlage. Die Flammen erwischten die meisten Gefangenen im Schlaf.

