China: Opferzahl nach Hoteleinsturz auf 17 gestiegen

Das Unglück passierte am Montagnachmittag, als ein Nebengebäude des Siji Kaiyuan Hotels im Wujiang Distrikt der Stadt westlich der Hafenmetropole Shanghai plötzlich einstürzte. ( STOL hat berichtet Nachdem zunächst von 8 Todesopfern die Rede gewesen war, wurden 9 weitere Opfer aus den Trümmern geborgen, berichtete die Stadtregierung von Suzhou in der Provinz Jiangsu am Mittwoch nach Abschluss der Rettungsarbeiten.Insgesamt 6 Menschen haben das Unglück demnach überlebt, von denen sich 5 Verletzungen zugezogen haben. Warum das Hotel in sich zusammenbrach, war weiter unklar. Ermittlungen zur Ursache laufen.

apa/stol