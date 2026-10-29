Auch bei den Schwerverletzten gibt es laut García-Page erste gute Nachrichten. Bei vier der insgesamt 15 Patienten, die ursprünglich in die höchste Dringlichkeitsstufe „Rot“ eingestuft wurden, gebe es eine positive Entwicklung. Nach jüngsten Angaben der Regionalregierung werden 53 Verletzte weiterhin in Krankenhäusern in Kastilien-La Mancha behandelt, weitere 98 in Madrid.<BR \/><BR \/>Die Rettungskräfte setzten die Such- und Bergungsarbeiten fort. Die Einheit für Katastrophenhilfe des Militärs (UME) und weitere Einsatzkräfte arbeiteten die ganze Nacht daran, Trümmer zu beseitigen und mit Kränen die zwei besonders zerstörten Waggons anzuheben.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1378863_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Wegen des Unglücks nahe der Gemeinde Urda begann am Donnerstag in Spanien eine dreitägige Staatstrauer. Auch die Flaggen vor dem EU-Parlament und der EU-Kommission in Brüssel wurden als Zeichen der Trauer und Solidarität auf halbmast gesetzt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1378866_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ministerpräsident Pedro Sánchez sicherte den Betroffenen und ihren Angehörigen die Unterstützung des Staates zu. „Der gesamte Staat steht angesichts dieser Tragödie zusammen“, sagte er nach einer Sitzung des Krisenstabs. Die Behörden konzentrierten sich auf drei Aufgaben: die Rettung und Versorgung der Opfer sowie ihre Identifizierung, die Aufklärung der Unfallursache und eine materielle Entschädigung der betroffenen Familien. Zudem kündigte Sánchez an, die Sicherheit im Bahnverkehr zu verstärken.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1378869_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Zugkollision hatte sich Mittwochfrüh in der zentralspanischen Region Kastilien-La Mancha ereignet, als zwei Hochgeschwindigkeitszüge auf gerader Strecke kollidierten. Ein Zug der spanischen Staatsbahn Renfe mit 397 Passagieren an Bord prallte auf einen auf demselben Gleis stehenden Zug des privaten Betreibers Iryo mit 147 Passagieren. Beide Züge waren auf dem Weg von Madrid in die andalusische Großstadt Sevilla.<BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="yqRy5Tko"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Unter den Opfern sind nach Angaben des Außenministeriums 42 Ausländer aus sieben Ländern, von denen eine Person ums Leben kam. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-furchtbarem-zugunglueck-in-spanien-zwei-italienerinnen-vermisst" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet, werden auch zwei Italienerinnen vermisst.<\/a><BR \/><BR \/>Die Katastrophe überschattet den Wahlkampf für die vorgezogene Parlamentswahl am 29. November. Ministerpräsident Pedro Sánchez und Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo setzten ihre Kampagnen aus und reisten in die Unglücksregion. Unterdessen traten die spanischen Lokführer wie zuvor geplant in einen Streik, um mehr Investitionen in die Sicherheit des Schienennetzes zu fordern.<BR \/><BR \/>Es handelt sich um das schwerste Zugsunglück in Europa seit einer Entgleisung im spanischen Santiago de Compostela mit 80 Toten im Jahr 2013. In diesem Jahr war es bereits das zweite schwere Bahnunglück in Spanien: Bereits im Jänner war es auf derselben Strecke wie am Mittwoch zu einem Unfall mit denselben Bahngesellschaften gekommen. Damals starben 46 Menschen.