Optiker-Optometristen im hds wählen neuen Vorstand: „Bevölkerung sensibilisieren“

Bestätigt wurden in ihrer Funktion Präsident Luca Guerra und Vizepräsidentin Elke Dollinger.Wichtige Anliegen der Berufsgruppe sind die kontinuierliche Sensibilisierung der Bevölkerung sowie die berufliche Aus- und Weiterbildung. Die Optiker-Optometristen im hds organisieren etwa regelmäßige Sensibilisierungsaktionen, um auf die Bedeutung des „Sehens“ hinzuweisen.Gerade das viele Arbeiten am PC, aber auch das Verwenden vieler anderer digitaler Geräte belasten die Augen. Im Rahmen dieser Aktionen gibt die Fachgruppe Informationen über mögliche Vorbeugungsmaßnahmen und Korrekturen von Fehlsichtigkeit.Die Optiker-Optometristen empfehlen regelmäßig einen Sehtest zu machen - selbst wenn man noch keine Brille trägt. Südtirols Optiker-Optometristen bieten alle Leistungen rund um die optimale Sicht: Dazu gehören Sehtests oder eine ausführliche Brillenglasbestimmung, Kontaktlinsenanpassung und die Versorgung mit vergrößernden Sehhilfen.Dem neuen Vorstand der Optiker-Optometristen im hds gehören folgende Personen an: Präsident Luca Guerra, Vizepräsidentin Elke Dollinger, Alex Flaim, Andreas Mariner, Alex Daldossi, Michael Brugger, Gottfried Wohlfahrter, Michele Fata und Barbara Bacchin.