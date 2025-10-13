Was mit Umbauten an Motorrädern begann, ist heute ein aufstrebendes Start-up, das bald sein erstes Produkt vorstellen wird. Hinter diesem Erfolg steckt harte Arbeit, die das Team zusätzlich zu seinen Vollzeitjobs geleistet hat. <BR \/><BR \/>„Wir sind mit der Produktentwicklung von null gestartet und haben erhebliche Fortschritte erzielt“, sagt Mairhofer. Serienfähige Prototypen wurden eigenständig und in Kooperation mit Lieferanten entwickelt. Das Ergebnis: ein hochwertiges E-Motorrad mit 80 PS. „Parallel dazu haben wir eine unterstützende App entwickelt, die Personalisierung und Tracking ermöglicht, ähnlich wie Strava.“<BR \/><BR \/>Die Jungunternehmer sind Macher mit einem klaren Ziel: „Unsere Vision ist es, einer der Top-Hersteller der Branche zu werden und von Südtirol aus den Offroad-Sport und die Elektromobilität voranzutreiben.“ Der nächste Schritt wird der Produktionsstart sein, wofür das Unternehmen auf Investorensuche ist. <BR \/><BR \/>Unterstützung erhält ONTRA vom NOI Techpark. Der Kontakt entstand durch ein Erstgespräch mit einem Mitarbeiter des Start-up-Incubators. Nach erfolgreicher Selektion wurde das Projekt im Pre-Incubation Programme analysiert und weiterentwickelt – inklusive Businessplan, Strategie und Logo. Im Start-up-Incubator schätzt Mairhofer besonders den Support, das Mentoring und Coaching: Ein Team unterstützt ONTRA gerade dort, wo es Unsicherheiten gibt. „Das sind Mentoren, die etwas verstehen und zu denen wir inzwischen eine gute Beziehung aufgebaut haben.“ <BR \/><BR \/>Gerade bei Finanzierungsplänen, Förderungen und anderen komplexen Angelegenheiten ist eine professionelle Unterstützung das A und O. Hilfreich seien für ONTRA auch die vom NOI organisierten Events, Kurse und die Möglichkeit des Netzwerkens, wodurch sich oft neue Blickwinkel eröffnen.<BR \/><BR \/>„Man muss den Leuten die Elektromobilität schmackhaft machen“, glaubt Mairhofer. Deshalb sollen die Elektromotorräder optisch gut aussehen, ordentlich PS mitbringen und gleichzeitig Lärmpegel und Umweltbelastung reduzieren. In Zukunft plant ONTRA, die hochwertigen Bikes auch als straßenzugelassene Modelle anzubieten, um mehr Menschen den Spaß an Elektromobilität näherzubringen.