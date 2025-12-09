Das lange Wochenende rund um Maria Empfängnis haben viele für einem Besuch auf dem Christkindlmarkt genutzt ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/am-wochenende-grosser-ansturm-auf-suedtiroler-weihnachtsmaerkte-erwartet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wir haben berichtet). <\/a> Um für die größtmögliche Sicherheit der Besucher zu sorgen, haben die Ordnungskräfte die Märkte in Bozen überwacht. <h3>Mehrere versuchte Diebstähle in Geschäften<\/h3>Bereits am Freitagabend kam es zu einem ersten Zwischenfall: Beamte der Finanzpolizei bemerkten am Dominikanerplatz einen Mann, der mit einer Bierflasche in bedrohlicher Weise hantierte. Der 37-jährige Marokkaner, der polizeibekannt und regulär in Italien gemeldet ist, wurde entwaffnet, festgehalten und zur Identitätsfeststellung in die Quästur gebracht. Er wurde wegen Mitführens eines potenziell gefährlichen Gegenstands angezeigt; zudem soll die Behörde ein Verfahren zur möglichen Entziehung seiner Aufenthaltserlaubnis einleiten.<BR \/><BR \/>Im Laufe des Samstags sind Beamte des Streifendienstes bei einem versuchten Diebstahl in einem Geschäft am Waltherplatz eingeschritten. Der mutmaßliche Dieb war von den Sicherheitskräften mit einer nicht bezahlten Ware erwischt worden. Die Polizeibeamten fanden in seiner Tasche mehrere Kleidungsstücke im Wert von mehreren hundert Euro. Der 51-jährige georgische Staatsbürger, der bereits polizeilich aufgefallen ist und als Asylbewerber gilt, wurde wegen Diebstahls angezeigt.<BR \/><BR \/>Ebenfalls am Samstag wurde die Polizei zum Kornplatz gerufen: Dort soll ein Mann Gäste eines Lokals belästigt haben. Der Verdächtige, ein 36-jähriger Rumäne mit Vorstrafen wegen Eigentumsdelikten, wurde wenig später in der Laubengasse kontrolliert. Er führte zwei Alkoholflaschen mit noch angebrachten Sicherungsetiketten mit sich und konnte deren Herkunft nicht plausibel erklären. Er wurde deshalb wegen Hehlerei angezeigt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1247835_image" \/><\/div>\r\nAm Sonntag stoppte ein Sicherheitsmitarbeiter eines Supermarkts in der Industriezone einen jungen Mann, der ein mit Diebesgut gefülltes Rucksack trug und zu flüchten versuchte. Die hinzugerufene Polizeistreife hielt den Verdächtigen an und brachte ihn in die Quästur. Der 26-jährige Tunesier, ebenfalls polizeibekannt und Asylbewerber, wurde wegen versuchten Diebstahls sowie wegen Missachtung eines vom Quästor ausgesprochenen Aufenthaltsverbots angezeigt.<h3>\r\nKontrollen konzentrieren sich auf das Stadtzentrum<\/h3>Schließlich kontrollierten Polizeibeamte am Sonntagabend im Stadtzentrum eine 45-jährige Marokkanerin mit Vorstrafen. Die Datenbankabfrage ergab, dass gegen sie ein Aufenthaltsverbot für Bozen bestand. Auch sie wurde daraufhin angezeigt.<BR \/><BR \/>An den Einsätzen beteiligten sich neben den Carabinieri auch die Finanzpolizei, die Stadtpolizei und Vertreter des Militärs. <BR \/><BR \/>Die Kontrollen konzentrierten sich vor allem auf das Stadtzentrum, darunter den Obst-, Dominikaner-, und Pfarrplatz, sowie die Dr.-Streiter-Gasse. Insgesamt wurden im Rahmen der Kontrollen 250 Personen identifiziert.