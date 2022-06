ORF-Moderator und Schauspieler Frank Hoffmann ist tot

Zugleich war der gebürtige Deutsche weit mehr als ein Fernsehmoderator, sondern erarbeitete sich über die Jahrzehnte ein treues Theaterpublikum.Dabei war Frank Hoffmann der Erfolg in Österreich eigentlich nicht in die Wiege gelegt, wurde der Bühnenkünstler mit der Schmusestimme doch am 16. Juli 1938 in Radebeul/Dresden geboren.Seine Schauspielausbildung absolvierte er an der renommierten Otto-Falckenberg-Schule in München, wo er erste Erfahrungen mit dem österreichischen Theater sammelte, als er mit Attila Hörbiger auf der Bühne stand.Später erinnerte er sich an einen Moment kurz vor einem Auftritt in „Nathan der Weise“, als ihm die Theaterlegende das Du-Wort anbot, worauf der Nachwuchsschauspieler auf der Bühne vor Schreck den Text vergaß.Seine große Zeit begann jedoch 1967, als Frank Hoffmann zum Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters berufen wurde. Das Theater war und blieb die große Liebe des Bühnentiers, auch wenn es ein anderes Medium war, das ihm zum landesweit bekannten Gesicht machte: Das Fernsehen.Von 1975 bis 1994 präsentierte Hoffmann wöchentlich im ORF die Kinosendung „Trailer“ mit der markanten Titelmusik von Dave Brubeck, die über das cineastische Geschehen in der Welt und in Österreich informierte. Ein kurzes Comeback auf dem Bildschirm feierte Hoffmann dann 2013, als er gemeinsam mit Miriam Hie in Servus TV das Magazin „Lichtspiele“ präsentierte.Zugleich war Frank Hoffmann keineswegs ein Mann der reinen Analyse, sondern stand auch selbst vor der Kamera, war doch 1982 seine erste Filmrolle gleich ein Auftritt an der Seite von Jean-Paul Belmondo in „Das As der Asse“.Es folgten Werke wie „Die Rückkehr der Zeitmaschine“ (1983) oder „Zum Glück gibt's meine Frau“ mit Christiane Hörbiger, Erwin Steinhauer und Elfriede Ott. 1996 entstand Xaver Schwarzenbergs „Die Nacht der Nächte“, es folgte „Bella Ciao“, wofür er 1998 erneut gemeinsam mit Hörbiger vor der Kamera stand.Und doch blieb das Theater stets der Humus, aus dem Frank Hoffmann seine Kraft bezog. „Theater ist wie atmen“, meinte er einmal. Und dieses freie Atmen gelang dem Schauspieler nicht nur auf der Bühne selbst, sondern auch im Regiestuhl, den er bei dem von ihm mitbegründeten Güssinger Kultursommer als Intendant regelmäßig einnahm. Hier inszenierte er Feydeau, „Der nackte Wahnsinn“ oder 2017 die legendäre „Pension Schöller“.ORF-Generaldirektor Roland Weißmann zeigte sich betroffen: „Generationen, darunter auch die meine, sind – was Kino betrifft – von Frank Hoffmann sozialisiert worden. Die Titelmusik von 'Trailer', Hoffmanns unverwechselbarer Moderationsstil und vor allem seine Stimme waren und sind ein Stück ORF-Geschichte. Unser Mitgefühl gilt seinen Hinterbliebenen.“