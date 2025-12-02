<h3>\r\nBislang in Spitälern und Notaufnahmen aktiv <\/h3>\r\nObwohl die Begleitdienste ein relativ junges Angebot des Weißen Kreuzes sind, sind sie in Südtirol nicht mehr wegzudenken. „Menschliche Nähe, Zuwendung und Rückhalt sind nicht selbstverständlich und daher umso wertvoller. Unsere Helferinnen und Helfer in den Begleitdiensten schenken genau das, auch wenn sie in verschiedenen Bereichen tätig sind“, betont der Präsident des Weißen Kreuzes, Alexander Schmid.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1245150_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Die Freiwilligen im Begleitdienst sind derzeit in den Krankenhäusern oder in der Notaufnahme aktiv. Im Krankenhaus bieten sie Orientierung und Hilfestellungen an, in der der Notaufnahme kümmern sie sich um Menschen, die auf eine Behandlung oder auf Angehörige warten und verunsichert sind.<h3>\r\nNeuer Dienst mit Hausbesuchen <\/h3>\r\nBeim neuen Begleitdienst geht es unter dem Motto „Gemeinsam Aktiv“ um gemeinsame Zeit, Gesundheit, Bewegung und Lebensfreude. Dazu sucht das Weiße Kreuz Freiwillige, die ältere Menschen zu Hause besuchen. „Gerade betagte und gebrechliche Menschen sind froh und dankbar, wenn jemand da ist, der ihnen weiterhilft, etwas mit ihnen unternimmt und damit eine willkommene Abwechslung in ihren Alltag bringt“, sagt Schmid. Derzeit ist der Aufbau von mehreren Gruppen im Großraum von Bozen, Meran, Brixen und Bruneck geplant. Ob die Helferinnen und Helfer dabei allein oder zu zweit einen oder mehrere Seniorinnen oder Senioren betreuen, oder ob sie die Besuche als Gruppe gemeinsam organisieren, entscheiden sie selbst.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1245153_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\nAusbildung für Freiwillige <\/h3>\r\nAuf ihre jeweiligen Aufgaben werden die Freiwilligen in eigenen Ausbildungen vorbereitet. „Viele sind Pensionisten, die eine sinnvolle Aufgabe suchen und der Gesellschaft etwas zurückgeben möchten“, berichtet Ivo Bonamico. „Viele schätzen auch den Rückhalt und die Gemeinschaft, die sie in der Gruppe erleben“.<BR \/><BR \/><BR \/>Wer an der neuen freiwilligen Tätigkeit „Gemeinsam Aktiv“ interessiert ist, ist eingeladen sich in der Abteilung Sozialer Dienst im Weißen Kreuz zu melden. Die Mitarbeitenden stehen auch für unverbindliche Fragen unter Tel. 0471 444 777 oder sozialdienste@wk-cb.bz.it zur Verfügung. <BR \/>Nähere Informationen sind auch unter <a href="https:\/\/www.werde-teil-von-uns.it\/de\/einsatzbereiche\/begleitdienst-963.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.werde-teil-von-uns\/begleitdienst<\/a> abrufbar.