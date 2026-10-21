<BR \/>„Gleichzeitig ist die Bereitschaft unter Männern gestiegen, sich Hilfe zu holen“, erklärte Leiter Guido Osthoff gestern in Bozen. Anlässlich des Jubiläums hat die Beratungsstelle ein Buch veröffentlicht, das Männern Orientierung in einer Zeit des Wandels bieten soll.<BR \/><BR \/>Seit mittlerweile 25 Jahren steht die Männerberatung der Caritas Männern, die in eine Krise geraten sind, tatkräftig zur Seite. Die Einrichtung war eine der ersten Beratungsstellen dieser Art in Italien. Leiter Guido Osthoff erinnerte daran, dass seine Vorgänger damals ein großes Experiment gewagt hatten. <BR \/><BR \/>„Niemand wusste, ob sich auch tatsächlich jemand bei der Beratungsstelle melden würde“, so Osthoff. Doch wie sich herausgestellt habe, sei der Bedarf schon damals groß gewesen – und über die Jahre hinweg noch deutlich gewachsen. Noch vor einigen Jahren hat die Caritas jährlich etwa 300 Männer in Krisen betreut. Mittlerweile sind es über 500. <BR \/><BR \/>Dabei lässt sich keine eindeutige Zielgruppe festmachen. Laut Männerberater Alessio Vettorello wenden sich Männer von jung bis alt an die Beratungsstelle. „Es werden die unterschiedlichsten Fragen behandelt“, erklärte Vettorello. Laut ihm gehören Beziehungen, Lebenskrisen und psychische Probleme zu den wichtigsten Beratungsthemen. <BR \/><BR \/>Diese Themen bilden auch einen wichtigen Bestandteil des neuen Buches der Caritas-Männerberatung, das ab sofort im Handel ist. „Es vereint Beiträge von Experten aus unterschiedlichsten Fachgebieten und beleuchtet das Mannsein aus verschiedenen Perspektiven“, unterstrich Journalist Walther Wert, der das Buchprojekt koordiniert hat.<BR \/><BR \/> Männerberater und Mitautor Erich Daum hat sich etwa dem Bereich „Beziehungen“ gewidmet. „Ich bin mir sicher, dass sich viele Männer in den Themen des Buches wiederfinden und sie dadurch gestärkt werden“, zeigte sich Daum überzeugt. <h3>\r\nLeiter Guido Osthoff im Kurzinterview<\/h3><b>Herr Osthoff, kann das neue Buch als Brücke zur Männerberatung dienen?<BR \/><\/b>Guido Osthoff: Durchaus. Sicherlich finden sich viele Männer in den Themen des Buches wieder. Der ein oder andere beschließt vielleicht, gewisse Probleme zu vertiefen und eine Beratung in Anspruch zu nehmen. <BR \/><BR \/><b>Die Beratungsstelle hat in den vergangenen Jahren immer wieder Rekordzahlen verzeichnet. Ist der Bedarf größer geworden oder die Bereitschaft, sich Hilfe zu suchen?<BR \/><\/b>Osthoff: Beides. Die Bereitschaft unter Männern, sich in Krisensituationen Hilfe zu holen, ist definitiv größer als noch vor 25 Jahren. Die individuellen Beratungen sind von 195 Stück im Jahr 2022 auf 327 im Vorjahr gestiegen. Zu erwähnen ist auch, dass vermehrt verpflichtende Anti-Gewalt-Trainings wahrgenommen werden. Auch hier legen viele Teilnehmer eine gute Entwicklung hin. <BR \/><BR \/><b>Gerät die traditionelle Männerrolle in Südtirol zunehmend ins Wanken?<BR \/><\/b>Osthoff: Es lässt sich vereinzelt ein Rollentausch zwischen Mann und Frau beobachten, und es entstehen neue Formen, als Mann zu leben – doch noch ist der Anteil gering. <BR \/><BR \/><b>Wo sehen Sie die Männerberatung in 25 Jahren?<BR \/><\/b>Osthoff: Unser Ziel ist es, in Zukunft viele positive neue Männerbilder zu schaffen. Dabei müssen wir bereits bei den Jungen ansetzen.