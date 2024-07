Orkan fegt über den Gipfel der Marmolata

Windstärke 12 ist die höchste Stufe, diese beginnt bei einer Windgeschwindigkeit von 118 km/h – dann spricht man von einem Orkan . Am Freitag wurden an der Messstation auf der Punta Penia, dem höchsten Gipfel der Marmolata, Orkanböen von knapp 180 km/h (178,3km/h) gemessen. Die Lufttemperatur lag bei 2 Grad Celsius.Diese Daten hat die Vereinigung M3V und Meteo Triveneto vorgelegt.Auch am Samstag gingen im Unterland und Wipptal die Aufräumarbeiten nach dem Unwetter weiter.