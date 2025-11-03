„Unter diesen Bedingungen könnte das Unternehmen gezwungen sein, den Standort zu verlassen", erklärte Orlando in einem Video auf sozialen Medien. Er bezeichnete den Fall als „paradox", da lokale Verwaltungen in Italien normalerweise neue Industrieansiedlungen fördern - insbesondere in strategischen Branchen wie der Stahlproduktion. <h3>\r\n“Man müsste nur die Bedingungen schaffen, damit das Unternehmen bleiben kann"<\/h3>„Hier aber schafft eine von der Rechten und der Südtiroler Volkspartei geführte Landesregierung Hindernisse", so Orlando. Er kritisierte den Widerspruch zwischen der Regierung in Rom, die den Stahlsektor als strategisch bezeichnet, und ihrer Beteiligung an einer Mehrheit, „die die Produktionsbasis schwächt". <BR \/><BR \/>Die Idee, das Problem mit dem Instrument der Golden Power zu lösen, sei übertrieben: „Man müsste nur die Bedingungen schaffen, damit das Unternehmen bleiben kann." Orlando kündigte an, dass in Rom ein Runder Tisch einberufen wurde, um die Lage zu prüfen. „Das ist ein erster Schritt, denn wir können uns vieles leisten - aber nicht den Verlust weiterer industrieller Realitäten, vor allem in Schlüsselbranchen", betont Orlando.