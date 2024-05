Ortler: 25-Jähriger stürzt mit Skiern in den Tod

Auf 3300 Metern Meereshöhe geborgen

Am gestrigen Sonntagvormittag wurden um rund 8.40 Uhr die Einsatzkräfte zu Hilfe gerufen. Ein Mann sei am Ortler bei der Minnigerode-Rinne abgestürzt.Laut den Angaben der Einsatzkräfte sei eine kleine Gruppe mit mindestens 2 Personen zum Ski-Tourengehen in der Früh aufgebrochen und habe die Minnigerode-Rinne mit den Skiern erklommen.Einer der Tourengeher, ein junger Mann holländischer Staatsbürgerschaft und Wohnsitz in Trient verlor bei der Abfahrt höchstwahrscheinlich die Kontrolle und stürzte in die Tiefe. Die Bergrettung Sulden erklärte, dass die Minnigrode-Rinne rund 700 Meter lang, sehr steil und eng sei. Der Holländer sei weit oben bis zum unteren Ende der Rinne gestürzt. Wie tief der Fall war, sei demnach unklar.Der Verunglückte konnte von den Einsatzkräften schnell lokalisiert werden – auf 3300 Metern Meereshöhe wurde er gefunden. Für ihn kam aber jede Hilfe zu spät.Der Notarzthubschrauber Pelikan 3 konnte ihn nur noch tot bergen. Nach rund 45 Minuten war der Einsatz zu Ende. Im Einsatz waren die Bergrettung Sulden, die Carabinieri, die Finanzwache und der Notarzthubschrauber Pelikan 3.Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang wurden gestern bereits eingeleitet. Der Verstorbene wurde in das Krankenhaus von Schlanders gebracht.