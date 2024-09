Ortler: 4 Bergsteiger stürzen ab – 2 schwer verletzt

Die Alpinisten waren beim Abstieg entlang des Hintergrats unterhalb des Signalkopfs in ein Eisfeld geraten: Dort rutschte die Seilschaft aus und stürzte mehr als 50 Meter weit bis in felsiges Gelände.Gegen 10 Uhr ging der Alarm ein: Ein Großeinsatz wurde ausgelöst. Der Notarzthubschrauber Pelikan 2 konnte 2 schwer verletzte Bergsteiger an Bord nehmen und zum Bozner Krankenhaus fliegen. Ihre beiden leichter verletzten Kollegen wurden vom Notarzthubschrauber Pelikan 3 ins Krankenhaus nach Schlanders gebracht.Die Bergrettungen Sulden, Trafoi, Prad und Taufers sowie Bergretter der Finanzpolizei, das Weiße Kreuz und die Carabinieri waren im Einsatz