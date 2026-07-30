Der Alarm ging am Donnerstag kurz vor 6 Uhr morgens ein. Der Alpinist war auf dem anspruchsvollen Hintergrat unterwegs, als er den Halt verlor und 30 Meter in eine Rinne stürzte.<BR \/><BR \/>Der Rettungshubschrauber Pelikan 1 flog die Einsatzkräfte der Bergrettung Sulden umgehend auf eine Höhe von rund 3.300 Metern. Der verletzte Österreicher konnte schließlich mittels Winde geborgen und erstversorgt werden.<BR \/><BR \/>Anschließend wurde der Verunglückte in das Bozen Spital geflogen. Er zog sich beim Sturz mehrere Verletzungen zu, schwebte laut ersten Informationen jedoch nicht in Lebensgefahr.