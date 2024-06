Ortler: Suche nach 44-Jährigem aus Kurtinig erneut erfolglos abgebrochen

Laut ersten Angaben der Einsatzkräfte waren 2 einheimische Alpinisten über die Minnigerode-Rinne in Richtung Gipfel aufgestiegen, als sich knapp unterhalb davon eine Lawine löste ( STOL hat berichtet ).Die beiden Alpinisten waren etwas getrennt voneinander aufgestiegen, daher war der erste von ihnen nicht von dem Abgang betroffen, sein Begleiter – der 44-jährige D.P. aus Kurtinig – wurde jedoch mit in die Tiefe gerissen.Bis auf einige Ausrüstungsgegenstände des Unterlandlers blieb die Suche am Freitag erfolglos, sie musste gegen Mittag aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden.Am heutigen Samstag am frühen Morgen wurde die Suchaktion wieder aufgenommen, musste jedoch im Laufe des Vormittags aufgrund der Lawinengefahr erneut erfolglos abgebrochen werden.