Gegen 15.50 Uhr wurden die Rettungskräfte am Samstag alarmiert: Unterhalb der Vertainspitze (3.545 Meter) im Ortlergebiet war eine Lawine abgegangen. <BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tragoedie-im-ortlergebiet-drei-tote-bei-lawinenabgang" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie STOL berichtet hat,<\/a><\/b> riss die Lawine eine dreiköpfige Gruppe auf etwa 3.200 Metern Höhe mit sich. Für alle drei kam jede Hilfe zu spät.<BR \/><BR \/>Bei den Todesopfern soll es sich um zwei Männer im Alter von 30 und 50 Jahren sowie um eine 30-jährige Frau handeln. Die Todesopfer aus der Dreiergruppe wurden bereits nach unten ins Tal gebracht. <BR \/><BR \/>Zur selben Zeit befand sich eine weitere vierköpfige Gruppe – aufgeteilt in zwei Zweier-Seilschaften – auf dem Weg zur Vertainspitze. Während zwei Männer im Alter von etwa 50 Jahren gerettet und mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden konnten, galten ihre beiden Begleiter, ein Mädchen und ihr Vater, zunächst als vermisst.<BR \/><BR \/>Bis zum Einbruch der Dunkelheit suchten Einsatzkräfte mit Hubschraubern nach den Vermissten, wie der Sprecher der Bergrettung Sulden, Christian Knoll, gegenüber STOL erklärte. Am Sonntag gegen 8 Uhr wurde die Suche mit rund 25 Bergrettern und der Unterstützung des Notarzthubschraubers Pelikan 3 fortgesetzt.<BR \/><BR \/>Sie endete tragisch: Die beiden Vermissten konnten nur noch tot gefunden werden. Damit steigt die Zahl der Todesopfer dieses Lawinenunglücks auf fünf.