Besonders intensiv waren die Einsätze bei zahlreichen Verkehrsunfällen. Auf der Landesstraße zwischen Bruneck und Pfalzen kam es etwa zu mehreren Unfällen, auch mit erheblich verletzten Personen. Bei einem Autofahrer ergab die durchgeführte Blutanalyse einen Alkoholwert von 1,83. Neben einer Geldstrafe folgt zudem der Entzug des Führerscheins, die Sicherstellung des Fahrzeugs und die Strafanzeige bei Gericht, wegen verursachen eines Verkehrsunfalls mit Verletzten in betrunkenem Zustand. <BR \/><BR \/>Ein Sachschaden im Parkhaus konnte mittels der Videoüberwachung aufgeklärt werden. Die Kameraaufzeichnungen zeigten, wie ein Auto während des Parkmanövers ein geparktes Fahrzeug streifte. Der Fahrer hinterließ keine Information am beschädigten Auto und meldete den Vorfall auch nicht der Polizei. Stattdessen entfernte er sich unerlaubt, um auf einem anderen Stellplatz in der Tiefgarage zu parken. Der Autolenker erhielt die vorgesehene Verwaltungsstrafe samt Punkteabzug vom Führerschein. <BR \/><BR \/>Zudem griff die Ortspolizei einen minderjährigen, kosovarischen Staatsbürger auf, welcher sich seit einigen Tagen obdachlos in Bruneck aufhielt. Der Jugendliche machte auf die Polizisten einen offensichtlich hilflosen und verlorenen Eindruck. In Zusammenarbeit mit den Carabinieri und einem kosovarischen Übersetzer konnte ermittelt werden, dass der Minderjährige angeblich unbegleitet mit dem Bus aus dem Kosovo angereist war. Das Jugendgericht ordnete daraufhin die vorläufige Unterbringung in einer betreuten Struktur an. Eine Streife der Carabinieri brachte den Jungen schließlich nach Bozen.<BR \/><BR \/>Ein weiterer Schwerpunkt in den Sommermonaten waren die Kontrollen wegen illegalem Campieren und widerrechtlicher Müllablagerung. Auch hier wurden zahlreiche Übertretungen festgestellt.