Im Mittelpunkt des Gesprächs standen Vorschläge für Änderungen am Kollektivvertrag, die das Berufsbild der Ortspolizisten in Südtirol aufwerten sollen. Die Gewerkschaften fordern unter anderem höhere Zulagen für die besonderen Aufgaben und Risiken des Dienstes, bessere Sozial- und Vorsorgeleistungen sowie einen Ausbau der Aus- und Weiterbildung.<BR \/><BR \/>Nach Angaben der Gewerkschaften verlief das Treffen in einer konstruktiven Atmosphäre. Landesrätin Ulli Mair habe die vorgeschlagenen Maßnahmen grundsätzlich befürwortet und ihre Unterstützung zugesagt.<BR \/><BR \/>Als nächsten Schritt wollen die Gewerkschaften beim Südtiroler Gemeindenverband die Einrichtung eines eigenen Verhandlungstisches beantragen, um über die vorgeschlagenen Vertragsänderungen zu verhandeln. Mair habe zugesagt, sich auf politischer Ebene für die Notwendigkeit der Anpassungen einzusetzen.