Am häufigsten beanstandet wurden fehlende periodische Fahrzeugüberprüfungen (137 Fälle) sowie Geschwindigkeitsüberschreitungen ohne technische Messgeräte (85). Zudem wurden jeweils 11 Lenker wegen Handygebrauchs am Steuer und wegen fehlender Haftpflichtversicherung angezeigt. Fünf Führerscheine wurden wegen verbotener Überholmanöver auf Dolomitenpässen entzogen, heißt es in einer Aussendung.<h3>\r\n643 Straßenkontrollen, 332 Wohnsitzüberprüfungen<\/h3>Insgesamt führte die Ortspolizei 643 Straßenkontrollen durch und nahm 38 Verkehrsunfälle auf. Zusätzlich wurden 332 Wohnsitzüberprüfungen durchgeführt. Die gerichtliche Polizei hat 31 Strafanzeigen erstattet, darunter sechs Wohnungseinbrüche, vier Sachbeschädigungen und zwei Betrugsdelikte.<BR \/><BR \/>Für das laufende Jahr rechnet die Ortspolizei Karneid im Zusammenhang mit den Olympischen Winterspielen im Fleims- und Fassatal mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen im Eggental. Die Kontrollen, insbesondere auf den Dolomitenpässen und bei winterlicher Ausrüstung, sollen daher verstärkt werden.