Ortspolizei zieht Auto ohne Versicherung aus dem Verkehr

„Immer öfter werden Fahrzeuge nicht versichert“, so die Ortspolizei Kardaun in ihrer Mitteilung vom Donnerstag, „aber dank der verstärkten Polizeikontrollen ist ein jedes schwarzes Schaf weniger ein großer Beitrag zum Schutz der zahlenden Versicherungsnehmer “.Es ist die bereits der 2. Fall innerhalb von wenigen Tagen: Anfang der Woche war den Beamten in Kardaun ein Fahrzeug ins Netz gegangen, welches abgesehen von ungültigen Kennzeichen auch keine Haftpflichtversicherung hatte. Die Ortspolizei Kardaun versieht in den Gemeinden Karneid, Ritten, Welschnofen und Völs am Schlern ihren Dienst.

