Oscar-Preisträger Sidney Poitier mit 94 Jahren verstorben

Poitier war auch US-Staatsbürger, seine Eltern stammten jedoch von den Bahamas. Damit geht eine der bedeutendsten Karrieren aus der Goldenen Ära Hollywoods endgültig zu Ende.Der am 20. Februar 1927 in Miami geborene Poitier war zu einer Zeit als Darsteller erfolgreich, als dies in Hauptrollen für schwarze Menschen noch alles andere als üblich war. Mit seiner langen Filmografie, zu der Klassiker wie „Flucht in Ketten“, „Rat mal, wer zum Essen kommt“ und „In der Hitze der Nacht“ gehören, wurde er zum Vorbild für eine nachfolgende Generation dunkelhäutiger Darsteller.

apa/reuters