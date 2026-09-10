Die in Oslo für Bildung zuständige stellvertretende Bürgermeisterin, Julie Remen Midtgarden, erklärte weiter, Politiker müssten den „Mut haben, ehrlich darüber zu sein, worum es dabei wirklich geht: Eines der reichsten Unternehmen der Welt hat ein Produkt auf den Markt gebracht, dessen ganzes Geschäftsmodell darauf beruht, es unmöglich zu machen, zu wissen, wann man gefilmt wird.“<BR \/><BR \/>Smart Glasses werden von verschiedenen Herstellern in Kooperation mit Technologiekonzernen wie Meta oder Google angeboten. Sie sind unter anderem mit Kameras ausgestattet und können sich mit dem Internet verbinden. Nutzern werden zudem Informationen über die Brillengläser angezeigt, die Geräte sollen etwa als Schnittstelle zu Anwendungen Künstlicher Intelligenz (KI) dienen.<BR \/><BR \/>Ihr Einsatz stößt jedoch auf erhebliche Datenschutzbedenken. Der Facebook-Mutterkonzern Meta hat Berichten zufolge eine Gesichtserkennungsfunktion entwickelt, mit der die Brillen ausgestattet werden können.<BR \/><BR \/>Ende August hatte die norwegische Regierung angekündigt, die Nutzung sogenannter Smart Glasses und ähnlicher Geräte zu regulieren und eine Expertengruppe dazu eingesetzt. Digitalministerin Tung Karianne hatte gesagt, es sei offensichtlich, dass das Privatleben der Menschen „unter Druck der neuen Technologien“ käme.<BR \/><BR \/>Oslos Vizebürgermeisterin Midtgarden machte der linksgerichteten Regierung indes schwere Vorwürfe. „Die Brillen werden heute schon in Norwegen verkauft“, erklärte die konservative Politikerin. „Sie werden heute schon auf norwegischen Spielplätzen genutzt, das Problem ist jetzt da.“ Sich die Problematik anzuschauen, heiße nicht, zu handeln, erklärte sie.<BR \/><BR \/>Das Verbot trat schon am 27. August in Kraft, wurde aber wegen des Todes des norwegischen Königs Harald V. am 28. August erst jetzt verkündet. Während der Trauerzeit hatten die Parteien in Norwegen gegenseitige Zurückhaltung vereinbart.