Ostereiersuche mit viel Sonne

Nachdem in den letzten Tagen in Bozen bereits die 25-Grad-Marke erreicht wurde, verläuft das Osterwochenende temperaturmäßig zweigeteilt: „Im Norden weht ein frischer Wind, im Süden bleibt es nach wie vor frühlingshaft mit knapp über 20 Grad Celsius“, schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Zur Eiersuche am Ostersonntag setzt sich im ganzen Land die Sonne durch. Auch am Montag bleibt es sonnig. Zeitweise ziehen zwischen Samstag und Montag immer weder ein paar Wolken durch. Regen bleibt aus.Das Osterwetter kann von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich sein, meldet Peterlin. Zwischen Schnee im Jahr 2008 und frühsommerlichen Temperaturen im Jahr 2020 liegt das Wetter in diesem Jahr also im Durchschnitt.Weiterhin Thema bleibt allerdings die Trockenheit. Der Regen Anfang April hat zwar für etwas Linderung gesorgt, aber nach wie vor ist es im Land trocken. „Seit Dezember hat es südtirolweit nur halb so viel geregnet wie normal, im Vinschgau und im Raum Meran sogar nur 30 Prozent“, so Peterlin. Etwas Regen wird in der kommenden Woche erwartet.