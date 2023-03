Osterferien: „Südtiroler wollen im Urlaub Kultur und Action“

Die Buchungslage im Land sei derzeit gut, sagt Fulvia Bordato von Alpina Tourdolomit gegenüber STOL. Dass die Teuerungen der vergangenen Monate die Reiselust einbremsen, sei nicht zu spüren. „Die Menschen haben trotzdem große Lust aufs Verreisen und wollen sich den Urlaub nicht nehmen lassen. Wenn sie sparen, dann verzichten sie momentan wohl lieber auf etwas anderes“, so Bordato.Die Ziele, die sich die Südtirol aussuchen, sind vielfältig. „Viele Kunden, die sich nach Strand und Meer sehnen, haben in diesem Jahr für die Osterferien eine Reisen auf die Kanaren oder an das Rote Meer gebucht. Wie üblich sind auch Städtereisen sehr nachgefragt: Paris, Amsterdam, Berlin, aber auch wieder Istanbul oder kleinere Rundreisen an der Côte d'Azur und Wanderurlaube auf Mallorca“, erklärt die Reiseexpertin.Was dann im Urlaub auf dem Programm steht, sei zwar von Person zu Person immer etwas unterschiedlich, Bordato kann allerdings einen Trend unter den Südtirolern ausmachen: „Die Südtiroler sind sehr unternehmungslustig. Deswegen planen sehr viele einen aktiven Urlaub mit Wanderungen, Radtouren oder Besichtigungen. Kultur und Action stehen also hoch im Kurs.“Geplant wird der Urlaub häufig weit im Voraus. „Damit lässt sich auch einiges an Geld sparen. Am besten der Urlaub wird bereits einige Monate im Voraus gebucht. Wer im letzten Moment bucht, muss mir sehr hohen Kosten für Flugtickets rechnen. Bei bestimmten Zielen ist es dann zudem schwer, überhaupt noch einen Platz zu finden. Wir haben bereits im Dezember angefangen, Buchungen für Ostern vorzunehmen“, betont Bordato.Ein weiterer Tipp, um bei der Urlaubsbuchung den Geldbeutel zu schonen: Auf Feier- und Brückentage verzichten, dann seien Flüge und Hotels etwas billiger.