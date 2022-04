Osterfreude im Glas

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene basteln, gestalten und senden Ostergrüße an die Bewohner der Wohn- und Pflegeheime des Mittleren Pustertals, der Pflegeabteilung des Krankenhaus Bruneck, der Wohneinrichtungen des Sozialzentrums Trayah, an den Hauspflegedienst der Bezirksgemeinschaft Pustertal und an die Bewohner der Seniorenwohnungen des Kapuzinerkloster Bruneck.