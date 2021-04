Ostermahl auf der Terrasse? „Ja, an einem windgeschützten Plätzchen“

So warm wie in den vergangenen Tagen wird es am Wochenende aber nicht. Die Temperaturen gehen etwas zurück: „Maximal 18 Grad – das sind durchschnittliche Temperaturen für die Jahreszeit“, erklärt Peterlin.Kann man das Ostermahl auf die Terrasse verlegen? „Ja – am besten, wenn man ein windgeschütztes Plätzchen hat. Am Samstag und Sonntag gibt es nämlich auch Nordwind.“Die bereits angekündigte Kaltfront erreicht Südtirol erst in der Nacht auf Dienstag: „Da kann dann auch Regen dabei sein“, weiß der Meteorologe. Nach Ostern wird es kälter.

stol