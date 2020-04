Ostern: Besser dran mit heimischen Eiern

Eine hohe Qualität, Frische, kurze Transportwege und vor allem garantierte Freilandhaltung: Das trifft auf Eier aus heimischen bäuerlichen Betrieben zu. Die hohen Anforderungen an die Produzenten, keine Massentierhaltung und regelmäßige Kontrollen würden die besondere Qualität der Eier aus Südtirol garantieren. Daher sollte in den Geschäften diesem heimischen Produkt der Vorzug gegeben werden.Dank der artgerechten Tierhaltung können die Konsumenten heimische Eier mit gutem Gewissen genießen. „Die Hühner auf den „Roter Hahn„-Höfen haben einen großen Auslauf, Sandbäder zum Entfetten der Gefieder, Schattenplätze, einen Kaltscharrraum sowie ausreichend Nester und Sitzstangen. Zudem erhalten sie nur hochwertiges und gentechnikfreies Futter“, erinnert Hans J. Kienzl, Leiter der Abteilung Marketing im SBB. Ein weiterer Vorteil der heimischen Produktion: Die Wertschöpfung bleibt im Land.8 heimische Betriebe vermarkten ihre Eier unter der Marke „Roter Hahn“: der Hof Ausluger in St. Lorenzen, der Buchhütterhof am Ritten, der Mairhof in Sand in Taufers, der Mitterflitzhof in Villnöss, der Pennhof in Barbian, der Egghof in Ulten, der Noafhof in Vöran und der Strickerhof in Unsere liebe Frau im Walde – St. Felix. Mehr Infos zu den Höfen gibt es in der Broschüre „Qualitätsprodukte vom Bauern“ des Südtiroler Bauernbundes oder im Internet unter www.roterhahn.it Aber nicht nur bei Eiern sollte heimischen Produkten der Vorzug gegeben werden. Mittlerweile bieten Produzenten des Roten Hahns Produkte in 16 Kategorien an. Und seit einigen Tagen liefern knapp 40 Produzenten auch direkt nach Hause. Mehr Infos dazu gibt es auf www.roterhahnliefert.it

