Ostsee-Fähre mit über 400 Menschen auf Grund gelaufen

Die Ursache für den Unfall sei noch unklar, allerdings wehe starker Wind, teilte die Küstenwache in den sozialen Netzwerken mit. Für die Passagiere bestehe keine Gefahr.Nach Angaben einer Sprecherin von Viking Line befanden sich 331 Passagiere und 98 Besatzungsmitglieder auf dem Schiff. „Die Passagiere müssen die Nacht an Bord verbringen und morgen von Bord gehen“, sagte die Sprecherin.Die Situation des Schiffes sei stabil, am Sonntag werde den Passagieren mitgeteilt, mit welchem Schiff sie nach Schweden oder Finnland gelangen könnten. „Die Lage an Bord ist ruhig und ein Abendessen wird serviert“, teilte das Unternehmen mit.Wegen einer Sturmwarnung habe das Unternehmen die „Grace“ eingesetzt statt eines kleineren, weniger robusten Schiffes. Taucher untersuchten unterdessen den Rumpf, um zu prüfen, wie die „Grace“ am Besten wieder in Gang gesetzt werden könne.

apa