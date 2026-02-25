Der Unfall, dessen Hergang noch weitgehend unklar war, hatte sich bereits am Sonntag ereignet, berichtete die Polizei gegenüber der APA. <BR \/><BR \/>Ein Passant hatte das Kind, seinen ebenfalls schwer verletzten 42-jährigen Vater und ein "herrenloses Pferd" am Nachmittag im Bereich der Pustertaler Höhenstraße entdeckt und die Rettungskräfte verständigt. Der Bub wurde an der Unfallstelle reanimiert. <BR \/><BR \/>Zwei Tage später erlag er seinen schweren Verletzungen. Der Vater des Kindes soll der Besitzer des Pferdes sein.