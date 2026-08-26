Das Mädchen aus Italien hatte den unbeschrankten, mittels Lichtsignal ausgestatteten Bahnübergang überqueren wollen. Dabei dürfte sie den heraneilenden Zug übersehen oder dessen Entfernung falsch eingeschätzt haben. Trotz früher Notbremsung kam es zur Kollision, berichtete die Polizei.<BR \/><BR \/>Die Zehnjährige wurde am rechten Bein verletzt. Die Radfahrerin wurde zur medizinischen Versorgung in eine Arztpraxis gebracht. Ob die Lichtsignalanlage des Bahnübergangs ordnungsgemäß funktionierte, werde noch ermittelt. Die Eltern des Mädchens, die sich in unbekannter Entfernung hinter ihr befanden, blieben unverletzt.