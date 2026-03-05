Die Einsatzkräfte seien gegen 10.30 Uhr alarmiert worden. Dass der Tod des Opfers durch das Kohlenmonoxid verursacht wurde, liege nahe, hieß es. „Die genaue Todesursache muss aber noch festgestellt werden“, sagte der Matreier Polizeikommandant Erich Gliber der APA.<BR \/><BR \/> Bei dem Toten handle es sich um einen Österreicher. „Nach jetzigem Stand muss man von einem technischen Gebrechen als Auslöser ausgehen“, sagte Gliber. Der genaue Hergang sei jedoch ebenso wie die Todesursache noch Gegenstand von Ermittlungen.<BR \/><BR \/><BR \/>Auch bei mehreren Einsatzkräften sowie zwei Hotelgästen sei eine erhöhte Kohlenmonoxidbelastung festgestellt worden. Die Betroffenen erhielten an Ort und Stelle eine Sauerstofftherapie, mussten jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.