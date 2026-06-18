<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wegen-steinschlag-oswaldpromenade-teils-gesperrt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, musste vor Kurzem wegen eines Steinschlags der Abschnitt zwischen der St.-Anton-Brücke und der Kreuzung mit dem Weg zum Peterploner gesperrt werden. In diesem Bereich haben sich einige Porphyrsteine aus einem Felshang gelöst. In den nächsten Tagen werde eine von der Gemeinde beauftragte Firma die Steine entfernen und mit den Arbeiten zur Sicherung des Felshangs beginnen.<BR \/><BR \/>Parallel dazu werden die letzten Arbeiten für die Sanierung des steilen Promenadenwegs fertiggestellt, der vom Oswaldweg zur Kreuzung mit dem Weg zum Peterploner und zum Eberle führt. „Die Pflasterarbeiten sind bereits abgeschlossen. Es müssen noch die Geländer montiert werden. Diese sind aus Stahl, lehnen sich aber an die alten, historischen Geländer an, die bisher den Weg säumten“, erklärt die Stadtgemeinde.<h3>\r\n„Sicherheit hat Priorität“<\/h3>„Wir verstehen den Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger, die Oswaldpromenade so bald wie möglich wieder zu öffnen. Die Sicherheit der Personen, die auf der Promenade unterwegs sind, hat aber absolute Priorität“, erklärt Umweltstadtrat Marco Caruso. „Die Oswaldpromenade wird nach Abschluss aller Sicherungsmaßnahmen wieder geöffnet. Wir bitten die Bürger solange um ihr Verständnis“, fügt Vizebürgermeister Stephan Konder hinzu.<Rechte_Copyright><\/Rechte_Copyright>