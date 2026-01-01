„Darin hat das Land ausdrücklich signalisiert, dass es einen rechtzeitigen und geregelten Übergang der Liegenschaft an die Gemeinde sicherstellen will“, betont Vizebürgermeister Stephan Konder. Die Gemeinde werde daher in Kürze mit den Planungsarbeiten beginnen.<BR \/><BR \/>„Es gilt, städtebauliche Überlegungen durchzuführen sowie den Bedarf an gefördertem Wohnbau zu ermitteln“, erklärt Konder. Die Übergabe des Areals an die Gemeinde werde – frühestens – 2028 stattfinden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1256001_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Wir werden alles vorbereiten, um anschließend sofort mit den Baggern aufzufahren“, unterstreich der Vizebürgermeister.<h3>\r\nBis zu 400 Wohnungen auf Kasernenareal<\/h3>Wie berichtet sollen auf dem drei Hektar großen Kasernenareal insgesamt bis zu 400 Wohnungen entstehen. Zuvor muss aber die Vittorio-Veneto-Kaserne in Gries umgebaut werden, um die Huber-Kaserne dorthin zu übersiedeln.