<b>von Martina Rainer<\/b><BR \/><BR \/><b>Seit 800 Jahren bewegt der Heilige von Assisi die Herzen und Gemüter. Warum fasziniert und irritiert er gleichermaßen?<\/b><BR \/><BR \/>P. Willibald Hopfgartner: In ihm ist eine neue Qualität des Menschseins sichtbar geworden, und zwar eines Menschen aus der Stadt. Die Heiligen des Mittelalters waren bis zu ihm entweder Mönche oder Einsiedler oder Frauen aus dem hohen Adel. Franziskus macht die Stadt zum Ort, wo sich der Glaube im täglichen Miteinander bewähren muss. Jeder Städter weiß auch, man braucht das Andere zur Stadt: die Natur – ihre Ruhe und Schönheit, die Tiere, nicht bloß als Nutztiere, sondern als „Gefährten“ des Menschen. Das alles macht Franziskus so sympathisch. Das Schwierige bei ihm ist die Selbstüberwindung beim Aussätzigen, die Treue zur Kirche und sein Fasten.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76536301_quote" \/><BR \/><BR \/><b><BR \/>Was fasziniert Sie persönlich an der Gestalt des heiligen Franziskus?<\/b><BR \/><BR \/>P. Willibald Hopfgartner: Er ist ein Mann, der alle Beziehungen positiv lebt: zu den Armen, zu den Mächtigen, zu anderen Religionen, zu Vögeln und Fischen. Die Leute im umbrischen Bergdorf Poggio Bustone grüßte er mit: „Buon giorno, buona gente!“ – „Guten Morgen, liebe Leute!“<BR \/><BR \/><b>Franziskus ist von einer christusbezogenen Spiritualität geprägt. Was zeichnet diese besonders aus?<\/b><BR \/><BR \/>P. Willibald Hopfgartner: Franziskus hat seinen Weg begonnen durch ein persönliches Wort, das Christus vom Kreuz in San Damiano herab zu ihm sprach: „Geh, und baue diese Kirche wieder auf.“ Und damit waren nicht bloß die Mauern gemeint, sondern „Gottes Bau“ – die Glaubensgemeinschaft der Kirche, die so sehr in die Machtfragen rund um den Gegensatz zwischen Papsttum und Kaisertum verstrickt war.<BR \/><BR \/><b>Was ist die eigentliche Sendung des Franziskus für seine Zeit und für heute?<\/b><BR \/><BR \/>P. Willibald Hopfgartner: Heute betrachten wir viele Dinge in der Kirche vom organisatorischen Gesichtspunkt, von Ämterfragen aus. Für Franziskus muss alles in der Kirche bei der persönlichen Beziehung zu Christus beginnen – und das heißt vor allem bei seiner Gegenwart in den Sakramenten. Seine Frage lautete immer: „Was willst du, Herr, dass ich tun soll?“<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76536305_quote" \/><BR \/><BR \/><b><BR \/>Franziskus gilt als großer Friedensapostel. Was versteht er unter Frieden?<\/b><BR \/><BR \/>P. Willibald Hopfgartner: Franziskus konnte Feindschaft nicht ertragen. Das Trauma der Verstoßung durch den eigenen Vater wirkte in seinem Innern lange nach. Darum: Wo immer er Konflikte erlebte, machte er sich zum Vermittler. Er konnte das, weil er immer zuerst den Menschen sah, der mit dem Leben seine Nöte hat – auch wenn er mächtig ist. So konnte er sich mit allen verständigen. An der bekannten Legende vom Wolf von Gubbio, der vom räuberischen Tier zum friedlichen Mitbewohner wird, wird das auf anschauliche Weise deutlich.<BR \/><BR \/><b>Franziskus kannte die Missstände seiner Kirche, er blieb ihr aber treu. Er machte das eigene Leben zum ersten Reformort. Inwieweit kann er heute ein Vorbild sein, wenn es darum geht, gesellschaftliche oder kirchliche Missstände nicht nur zu kritisieren?<\/b><BR \/><BR \/>P. Willibald Hopfgartner: Für Franziskus war die Kirche zugleich Medium und Ziel eines „Lebens nach dem Evangelium“, wie er in seiner Ordensregel sagte. Das Evangelium ohne Kirche wäre wie ein Musikinstrument ohne Schallkörper. Eine Gitarre ohne Saiten kann nicht klingen. Und ohne Kirche kommt das Evangelium nicht zum Klingen oder wird nicht sichtbar in der Lebensform einer gläubigen Gemeinschaft. Wenn Kritik, dann nur, wenn zuerst das Ja zur Gemeinschaft kommt und die Dankbarkeit für die Gnade der Sakramente.<BR \/><BR \/><b>Franziskus wählte die radikale Armut. Welche Bedeutung hat er diesbezüglich für unsere Wohlstandsgesellschaft, in der Verzicht oft als Verlust gilt?<\/b><BR \/><BR \/>P. Willibald Hopfgartner: Ein populäres Schlagwort sagt: „Weniger ist mehr.“ Das ist gegen die Überflussgesellschaft gesagt. Für materiellen Wohlstand opfern nicht wenige Gemeinschaft und Zusammenhalt in der Familie, für beruflichen Erfolg physische und psychische Gesundheit. Aber vor allem fehlt dann die Freude, an etwas Gutem mitgewirkt zu haben, die Dankbarkeit von Menschen, denen man in ihren Nöten Solidarität zeigen konnte. Glücklich sein kann man nur, wenn man Solidarität praktiziert.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76536309_quote" \/><BR \/><BR \/><b><BR \/>In Assisi wird der 800. Todestag mit besonderen Feierlichkeiten begangen. Welche Bedeutung hat das Jubiläumsjahr? Welche Chancen bietet es?<\/b><BR \/><BR \/>P. Willibald Hopfgartner: Das Jubiläumsjahr rückt das Leben des Heiligen in den Mittelpunkt. Da gibt es so vieles zu entdecken. Dazu bietet eine Wallfahrt nach Assisi die besten Anregungen. Es gibt keine Stadt auf der Welt, die so sehr mit der Lebensgeschichte eines Heiligen verbunden ist. Franziskus hat kurz vor seinem Tod die Stadt gesegnet und ihr verheißen, sie werde einmal vielen Menschen zu Umkehr und Neubeginn helfen. <BR \/><BR \/><b>Welchen persönlichen Bezug haben Sie zu Assisi?<\/b><BR \/><BR \/>P. Willibald Hopfgartner: Ich hatte die Gnade, das Jahr des Noviziats in Assisi zubringen zu dürfen. Assisi ist für mich seither meine zweite Heimat.<BR \/><BR \/><b>Warum haben Sie für Ihr neues Buch den Titel „Wo Liebe ist, gibt es keine Furcht“ gewählt?<\/b><BR \/><BR \/>P. Willibald Hopfgartner: Den Titel meines Buches hat mir der Verlag vorgegeben. Es ist ein etwas verkürztes Zitat eines Wortes des heiligen Franziskus aus seinen „Ermahnungen“. Es passt aber „haargenau“ in die Problematik unserer Zeit. Furcht und Angst besetzen das Denken vieler Menschen. Vielleicht gibt das Büchlein Anlass, sich zu ihrer Überwindung auf das Beispiel des heiligen Franziskus zu besinnen. <BR \/><h3>\r\nDas Buch<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1367643_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Franz von Assisi tritt für einen menschenfreundlichen, an seiner Freude erkennbaren Glauben ein. Ein solcher wirkt am meisten in das Leben der Menschen hinein, ist Trost, Hoffnung und Erfüllung, ist Franziskanerpater Willibald Hopfgartner überzeugt. Diesem Einfluss spürt er in seinem neuen Buch „Wo Liebe ist, gibt es keine Furcht. Franziskanische Betrachtungen“ nach. In 19 literarisch-spirituellen Betrachtungen greift er verschiedene Themen des Heiligen auf: Besitzlosigkeit, Dankbarkeit und Nächstenliebe, Gotteserfahrung, die Sorge um Ausgegrenzte, die Liebe zur Natur usw. Diese setzt er in Beziehung zu unserem heutigen Welt- und Lebensverständnis. Das Buch ist im Tyrolia Verlag erschienen. <BR \/><h3>\r\nJubiläumsjahr erreicht Höhepunkt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1367646_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am <b>3. Oktober<\/b> führt in Assisi eine nächtliche Pilgerwanderung von Santa Maria degli Angeli über San Damiano und Santa Chiara zur Basilika San Francesco. Dort wird um Mitternacht eine Messe gefeiert. Am <b>4. Oktober<\/b> wird bei den zentralen Feiern zum Franziskusfest auch Staatspräsident Sergio Mattarella erwartet. Nach dem Empfang des traditionellen zivilen Festzugs beginnt um 9.45 Uhr die Festmesse in der Oberen Basilika mit der traditionellen Übergabe des Öls für die Lampe, die am Grab des Heiligen brennt. Die Messe leitet Kardinal Matteo Maria Zuppi. Die Feiern enden um 16 Uhr mit einer Vesper, einer Prozession und dem Segen für Italien und die Welt.