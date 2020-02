Paar bleibt weiter im Krankenhaus

Das Bozner Paar, das am vergangenen Mittwoch als Coronavirus-Verdachtsfall in die Infektionsabteilung des Bozner Spitals gebracht wurde, bleibt die nächsten Tage noch im Spital. Und zwar so lange, bis die normalen Grippesymptome abgeklungen sind.