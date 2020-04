Paar versucht, Hunde aus Bach zu retten – vergeblich

Informationen zufolge waren Passanten am Sonntagvormittag auf 2 Personen aufmerksam geworden, die im Ridnauner Bach unweit der Ortschaft Mareit vergebens versuchten, ihre beiden Hunde aus dem Wasser zu ziehen.An den Einsatzort eilten rund 20 Mitglieder der Feuerwehr Ratschings sowie Mitglieder des Bergrettungsdienstes Ridnaun/Ratschings. Da Personen im Wasser vermeldet wurden, flog auch der Rettungshubschrauber Pelikan 2 nach Mareit.Nachdem zu Beginn die genaue Stelle, an der sich die Leute im Bach befanden, nicht klar war, suchten die Rettungskräfte beide Ufer ab.Nach kurzer Zeit konnte sich das junge Paar mit Hilfe von Passanten schließlich aus dem Wasser retten. Sie hatten versucht, ihre beiden Hunde, die beim Spielen im Wasser von der Strömung mitgerissen wurden, aus den Fluten zu retten.So waren sie schließlich selbst in Not geraten. Durchnässt und unter Schock wurden sie vom Notarztteam des Rettungshubschraubers vor Ort betreut. Verletzt wurden die beiden nicht.Die Mitglieder der Feuerwehr fanden die leblosen Hunde schließlich unweit von Mareit im Ridnauner Bach. Zusammen mit den Kollegen des Bergrettungsdienstes bargen die Wehrmänner die verendeten Tiere.

jp/liz