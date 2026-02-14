Paartherapeutin Evelyn Haller verrät, wie Liebende wieder zueinanderfinden können.<BR \/><BR \/><b>Was hält Paare langfristig zusammen?<\/b><BR \/>Evelyn Haller: Langfristige Partnerschaften beruhen auf einem Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Kommunikation ist dabei das A und O. Es ist wichtig, regelmäßig miteinander im Austausch zu bleiben und auch belastende Themen offen und ehrlich anzusprechen. Ebenso bedeutsam sind klare Zuständigkeiten und realistische Erwartungen. Beide Partner sollten Verantwortung übernehmen und darauf achten, dass sowohl die eigenen Bedürfnisse als auch jene des Gegenübers wahrgenommen und erfüllt werden. <BR \/><BR \/><b>Was ist noch wichtig?<\/b><BR \/>Haller: Das Zulassen von Autonomie und persönlichen Freiräumen. Vertrauen bildet hier die Grundlage. Anstatt sich in Eifersucht zu verlieren, sollte man auf gegenseitige Sicherheit bauen. Nicht zuletzt stärkt bewusst verbrachte qualitative Zeit die Beziehung. Sie schafft emotionale Nähe und festigt die Verbindung nachhaltig.<BR \/><b><BR \/>Wie entwickelt sich emotionale Nähe im Laufe einer Beziehung?<\/b><BR \/>Haller: Emotionale Nähe unterliegt Schwankungen, das ist ganz normal. Besonders im Alltag, in dem man immer wieder mit Herausforderungen und Krisen konfrontiert ist, gibt es Phasen größerer und geringerer Verbundenheit. Solche Wellen gehören zu jeder Beziehung dazu. <BR \/><BR \/><b>Woran merkt man, dass die Distanz zu groß wird?<\/b><BR \/>Haller: Wenn Gespräche oberflächlich bleiben, gegenseitiges Verständnis schwindet oder man keinen gemeinsamen Nenner mehr findet. Dann entsteht leicht eine Entfremdung. Bleibt diese Entwicklung unbeachtet, kann es passieren, dass man sich Schritt für Schritt voneinander entfernt.<BR \/><BR \/><b>Was können Paare tun, um diese Nähe wiederherzustellen?<\/b><BR \/>Haller: Entscheidend ist, miteinander im Gespräch zu bleiben und auch schwierige Themen offen anzusprechen. Häufig empfinden beide Partner ganz ähnlich, doch erst wenn man es ausspricht, merkt man das und kann gemeinsam Lösungen finden. Wichtig ist dabei eine wertschätzende, vorwurfsfreie Haltung. Wer Probleme ruhig und respektvoll formuliert, schafft eine konstruktive Grundlage, auf der echte Nähe wieder wachsen kann.<BR \/><BR \/><b>Gibt es „gesunde“ Streitregeln für Paare?<\/b><BR \/>Haller: Ja, die gibt es durchaus. Eine bewährte Methode ist es, sich bewusst Zeit füreinander zu nehmen und das Gespräch klar zu strukturieren: Jede Person erhält beispielsweise fünf Minuten ununterbrochene Sprechzeit. In dieser Zeit spricht nur eine Person, während die andere aufmerksam zuhört und versucht zu verstehen, ohne zu unterbrechen oder sich direkt zu rechtfertigen. Ziel ist es, wirklich zu erfassen, was das Gegenüber bewegt. Danach werden die Rollen getauscht. Diese Form des Austauschs schafft Raum für gegenseitiges Verständnis und verhindert, dass ein Streit eskaliert.<BR \/><BR \/><b>Was machen Paare bei Konflikten häufig falsch?<\/b><BR \/>Haller: Häufig hakt es in der Kommunikation, weil es unerfüllte Bedürfnisse gibt und sich beide Personen nicht einig werden. Beide beharren auf ihrem Standpunkt und sind nicht bereit für Kompromisse. Das sorgt häufig dafür, dass Frust entsteht, was eine Einigung noch schwieriger macht. Bei größeren Krisen entstehen auch Verletzungen. Diese müssen unbedingt aufgearbeitet werden, denn alles, was nicht aufgearbeitet wird, bleibt in uns.<BR \/><BR \/><b>Wie können Paare den Valentinstag sinnvoll nutzen?<\/b><BR \/>Haller: Das ist natürlich von Paar zu Paar unterschiedlich, denn jede Beziehung bringt eigene Möglichkeiten und Bedürfnisse mit sich. Entscheidend ist, etwas zu wählen, das beiden Freude bereitet. Dabei spielt es keine Rolle, ob man einen gemütlichen Abend auf der Couch verbringt oder gemeinsam schick essen geht. Wichtig ist vor allem, sich bewusst Zeit füreinander zu nehmen und den Tag gemeinsam zu gestalten. Idealerweise macht man sich bereits im Vorfeld zusammen Gedanken darüber, was beiden gefallen und guttun würde.<BR \/><BR \/><b>Was kann man abseits von materiellen Dingen schenken?<\/b><BR \/>Haller: Dabei kann man sich gut an den fünf Sprachen der Liebe orientieren: anerkennende Worte, Hilfsbereitschaft, Geschenke, gemeinsame Zeit und körperliche Berührung. Materielle Präsente sind nur ein Teil davon. Es gibt viele Wege, der Partnerin oder dem Partner zu zeigen, wie viel sie oder er einem bedeutet. Oft unterschätzt man es, doch auch aufmerksame Gesten sind wertvolle Geschenke und manchmal sogar die bedeutungsvollsten.<BR \/><BR \/><b>Was könnte man zum Beispiel konkret tun?<\/b><BR \/>Haller: Man kann für die andere Person den Ofen einheizen, die Kinder rechtzeitig ins Bett bringen, im Alltag unterstützen oder sich bewusst Zeit füreinander nehmen, etwa für ein Gespräch oder zum Kuscheln. All diese Gesten kommen ohne materielle Dinge aus und sind dennoch von großem Wert. Entscheidend ist jedoch, dass sie wahrgenommen und wertgeschätzt werden.<BR \/><BR \/><b>Was kann man tun, wenn es mal nicht so rund läuft?<\/b><BR \/>Haller: Eine Trennung sollte die letzte Option sein. Zuvor gibt es viele Möglichkeiten, an der Beziehung zu arbeiten. Eine Paarberatung kann zum Beispiel helfen, Spannungen zu klären und das Gleichgewicht wiederherzustellen, wenn etwas aus dem Lot geraten ist. <h3>\r\nZur Person<\/h3> Evelyn Haller wohnt in der Nähe von Sterzing und ist Pädagogin, Systemische Paar- und Familienberaterin, Coachin und Supervisorin. Sie führt eine eigene Praxis. In ihrem Podcast „Kindskopf und Co“ spricht sie gemeinsam mit der Psychologin Monika Kompatscher über Familien- und Paarthemen.