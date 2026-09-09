Nach ersten rechtsmedizinischen Untersuchungen gibt es Hinweise auf Verletzungen, die mit Schüssen aus einer Schusswaffe vereinbar sein könnten. Die genaue Todesursache soll eine Obduktion klären.<BR \/><BR \/>Die Leiche wurde entdeckt, nachdem Handwerker ein Fahrzeug in einem Kanal im Ortsteil Torre di Burri bemerkt hatten. Der schwarze Fiat Bravo war ohne Kennzeichen in den Fluss Tergola geraten. Feuerwehr und Carabinieri bargen den Wagen und fanden dabei den Toten auf de Rücksitz.<BR \/><BR \/>Die Identität des Mannes ist bislang ungeklärt. Er hatte keine Ausweispapiere bei sich und mehrere Tätowierungen. Nach ersten Erkenntnissen könnte er aus Osteuropa stammen. DDie Ermittler versuchen nun, die letzten Stunden des Mannes zu rekonstruieren und mögliche Kontakte sowie ein Motiv für die Tat zu ermitteln. Ob der Mann unmittelbar vor dem Verstecken der Leiche getötet wurde oder ob sein Körper zunächst an einem anderen Ort aufbewahrt wurde, ist bislang offen. Auch die Umstände, unter denen das Auto im Tergola landete, sind Gegenstand der Ermittlungen. An der Fundstelle befindet sich eine Schleuse, an der der Kanal besonders tief ist. Das könnte dazu geführt haben, dass das Fahrzeug vom Ufer aus kaum zu sehen war.<BR \/><BR \/>Über die Fahrgestellnummer konnten die Ermittler den Besitzers des Wagens ermitteln. Es handelt sich um einen Italiener, der außerhalb der Provinz Padua lebt. Nun soll geklärt werden, wer zuletzt über das Fahrzeug verfügte und wie es nach San Giorgio delle Pertiche gelangte.<BR \/>Bei den Ermittlungen könnten Aufnahmen von Überwachungskameras eine wichtige Rolle spielen. In der Nähe des Fundorts befindet sich eine Tischlerei mit Videoüberwachung. Die Aufnahmen wurden den Ermittlern zur Verfügung gestellt. Auch weitere Kameras in der Umgebung sollen ausgewertet werden.<BR \/><BR \/>„Es gibt viele Kameras, daher sollte es nicht schwierig sein, die Fahrt des Autos nachzuvollziehen“, sagte der Bürgermeister von San Giorgio delle Pertiche, Daniele Canella. Die Aufnahmen könnten möglicherweise auch zeigen, ob dem Fiat ein weiteres Fahrzeug folgte oder ihn begleitete. Die Suche im Fluss nach den fehlenden Kennzeichen, einer möglichen Tatwaffe und weiteren Gegenständen dauert an. Die Ermittler wollen zudem klären, wann das Fahrzeug in den Kanal gestürzt ist.