Der Mann, der im Unterland wohnhaft ist und für einen Versanddienstleister arbeitet, soll ein Mobiltelefon im Wert von rund 550 Euro nicht ordnungsgemäß zugestellt haben.<BR \/><BR \/>Ausgangspunkt der Ermittlungen war die Anzeige einer Frau aus Sexten, die ihr bestelltes Handy nicht erhalten hatte. Der Zusteller gab zunächst an, das Paket vor dem Wohnhaus abgelegt zu haben. <h3>\r\nEmpfängerin bei Übergabe nicht anwesend<\/h3>Um die Zustellung gegenüber seinem Arbeitgeber dennoch als ordnungsgemäß zu bestätigen, soll er anschließend auf seinem digitalen Handgerät eine gefälschte Unterschrift der Empfängerin hinterlegt haben. Diese war zum Zeitpunkt der angeblichen Übergabe nicht anwesend.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft in Bozen wurde informiert und prüft auch, ob der Zusteller das Handy möglicherweise gestohlen hat.