Pakistan: Dutzende Menschen in Unruheprovinz vermisst

Aktivisten zufolge sind in Pakistans Unruheprovinz Baluchistan in den vergangenen Wochen rund 100 Menschen verschwunden. Vorfälle habe es vor allem in den Regionen Kech, Panjgur und Naushki gegeben, sagte Bahut Baloch von der Organisation Voice for Baloch Missing Persons (VBMP) am Freitag.