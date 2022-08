Pakistanische Taliban bestätigen Tod von Anführer durch Bombe

Die pakistanischen Taliban haben den Tod eines Anführers bei einem Bombenanschlag bestätigt. Demnach kamen Omar Khalid Khorasani sowie 2 weitere Kommandanten bei einem gezielten Anschlag in der afghanischen Provinz Paktika ums Leben, teilten die militanten Islamisten am Montag in einer WhatsApp-Gruppe mit.