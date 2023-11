Palästinenser melden Tote bei Angriff auf Schule im Gazastreifen

Es gebe Berichte über 20 Tote durch Angriffe. Der genaue Hintergrund war unklar. Das israelische Militär teilte mit, man prüfe die Berichte. Von palästinensischer Seite war die Rede von einem israelischen Angriff.Nach UN-Angaben wurde der Schulhof getroffen, wo Familien sich in Zelten aufhielten. Außerdem sei der innere Teil der Schule getroffen worden. Dschabalia liegt im Norden des Gazastreifens.Die israelische Armee hatte die Zivilisten in dem Bereich seit Beginn des Kriegs vor einem Monat immer wieder aufgerufen, zu ihrer eigenen Sicherheit in den Süden des Gazastreifens zu fliehen. Die Vereinten Nationen haben diese Aufrufe kritisiert. Auch im Süden des Gazastreifens gibt es immer wieder israelische Luftangriffe.