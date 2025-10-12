<BR \/><BR \/>„Wie soll ich jetzt leben? Ihr habt mir alle Hoffnung genommen“, sagte die Mutter des Todesopfers gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa. Gemeinsam mit ihre Mann betreibt sie das Lokal „O Scrusciu'“ in Palermo. <BR \/><BR \/>Und genau vor dem Lokal fiel der tödliche Schuss. Laut einer ersten Rekonstruktion habe Taormina einem Jugendlichen zu Hilfe eilen wollen, der von einer Gruppe von ungefähr zehn Personen verprügelt worden sein soll. <BR \/><BR \/>Jemand soll dann eine Pistole auf den jungen Mann gerichtet und geschossen haben. Taorrmina wurde am Kopf getroffen und starb noch an Ort und Stelle. <BR \/><BR \/>Nachdem Ermittlungen eingeleitet wurden, konnte ein junger Mann namens Gaetano Maranzano als mutmaßlicher Todesschütze identifiziert werden. Maranzano soll ein Geständnis abgelegt haben. Indiskretionen zufolge soll der mutmaßliche Täter angegeben haben, dass Taormina in Vergangenheit seine Partnerin belästigt haben soll. <BR \/><BR \/>Als er Taormina in der Tatnacht sah, habe Maranzano die Kontrolle verloren, soll dieser den Ermittlern erzählt haben. Der genaue Tathergang ist noch unklar – die Ordnungshüter untersuchen derzeit die Aufnahmen der Überwachungskameras am Tatort.