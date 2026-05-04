Gegen 3.30 Uhr in der Nacht auf den heutigen Montag ist es in Bozen zu einem kleineren Brand in einer Wohnung gekommen. Betroffen war ein Balkon im vierten Stock in der Palermostraße.<BR \/><BR \/>Nach ersten Informationen gerieten eine Markise sowie ein Klimagerät in Brand. Die beiden Personen, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Wohnung befanden, konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand.<BR \/><BR \/>Die Berufsfeuerwehr war im Einsatz und konnte den Brand über eine Drehleiter rasch löschen. Auch eine Streife der Carabinieri war vor Ort. Die Ursache des Feuers ist unklar.