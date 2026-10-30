Besinnliche Texte, persönliche Gedanken und musikalische Beiträge, gestaltet von Mitgliedern des Palliativteams, prägten die Feier in der Krankenhauskapelle. Angehörige, Freunde und Mitarbeitende des Südtiroler Sanitätsbetriebes kamen zusammen, um innezuhalten, der Verstorbenen zu gedenken und miteinander ins Gespräch zu kommen.<BR \/><BR \/>Die Arbeit des Palliativteams umfasst weit mehr als die Linderung körperlicher Beschwerden. Ziel ist es, die Lebensqualität von Menschen mit fortgeschrittenen, unheilbaren Erkrankungen bestmöglich zu erhalten, Schmerzen und andere belastende Symptome zu lindern und die Selbstbestimmung der Patientinnen und Patienten zu stärken. Ebenso wichtig sind die psychologische und spirituelle Begleitung sowie die Unterstützung ihrer Angehörigen.<BR \/><BR \/>Diese umfassende Betreuung erfordert medizinisches und pflegerisches Fachwissen sowie eine enge Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen. Das Team richtet seine Arbeit an den individuellen Bedürfnissen und Wünschen der Patientinnen und Patienten aus und bezieht ihre Angehörigen aktiv ein. Wo immer möglich, wird auch die weitere Versorgung im häuslichen Umfeld unterstützt.<BR \/><BR \/>„Eine leistungsfähige Gesundheitsversorgung zeigt sich nicht nur in medizinischer Expertise, sondern auch darin, wie wir Menschen in besonders schwierigen Lebenssituationen begleiten. Unser Palliativdienst verbindet fachliche Kompetenz mit individueller Betreuung und menschlicher Zuwendung. Damit leistet das Team einen wichtigen Beitrag zur Versorgung der Menschen im Pustertal“, betont Bezirksdirektor Dr. Gerhard Griessmair.<BR \/><BR \/>Mit der jährlichen Gedenkfeier unterstreicht der Palliativdienst, dass auch die Bedürfnisse der Angehörigen über den Tod eines nahestehenden Menschen hinaus Beachtung finden.