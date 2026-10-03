Der Vorteil liegt auf der Hand: Nicht nur bleibt todkranken Menschen in den letzten Monaten ihres Lebens die Prozedur der Einstufung erspart, ohne Wartezeit fließt auch das Pflegegeld sofort. <BR \/><BR \/>„Die Regelung ermöglicht eine schnelle und unbürokratische Unterstützung und sorgt dafür, dass Hilfe dort ankommt, wo sie am dringendsten gebraucht wird“, erklärt Soziallandesrätin Rosmarie Pamer. <BR \/><BR \/> Gedacht ist diese Sonderregelung für Menschen, deren Erkrankung zu einer voraussichtlichen Lebenserwartung von lediglich 90 bis 120 Tagen führt. Dazu zählen beispielsweise metastasierte oder invasive Krebserkrankungen, schwere Herz- oder Lungenerkrankungen, der Ausfall der Nierenfunktion oder schwere Lebererkrankungen.<BR \/><BR \/> Der behandelnde Arzt muss im ärztlichen Zeugnis ausdrücklich bestätigen und dokumentieren, dass es sich um einen Terminalpatienten handelt und deshalb das Pflegegeld für Personen mit fortgeschrittener Krankheit beantragt wird. <BR \/><BR \/>Tut er dies, kann zusammen mit diesem Zeugnis über ein Patronat oder einen Sozialsprengel die Antragstellung erfolgen. Das Pflegegeld für Personen mit fortgeschrittener Krankheit wird allerdings für höchstens zwölf Monate gewährt. Der Anspruch besteht ab dem Monat nach der Antragstellung. Eine Verlängerung dieser besonderen Leistung ist nicht möglich. Nach Ablauf der zwölf Monate kann gegebenenfalls ein Antrag auf Wiedereinstufung gestellt werden, diese erfolgt dann aber im Rahmen einer regulären Pflegeeinstufung.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>„Wir nehmen alle diese Anträge an“, sagt die Landesrätin, „denn gerade in einer Phase, in der Betroffene und ihre Familien mit einer schweren Krankheit und oft auch mit existenziellen Sorgen konfrontiert sind, dürfen sie nicht zusätzlich durch lange Verfahren belastet werden.“<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367388_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das Pflegegeld ist in dieser Phase natürlich nicht die einzige Unterstützung. So wurden im vergangenen Jahr 1.089 Menschen von den Palliative-Care-Teams zu Hause und zusätzlich 616 Menschen als Palliativpatienten stationär in den Palliativstationen betreut. Dies sowie auch die Palliative-Care-Teams werden als Gesundheitsleistung vom Sanitätsbetrieb finanziert – und haben nichts mit dem Pflegegeld zu tun. Dieses kann von den Personen und Angehörigen weiterhin für andere Unterstützungs- und Pflegedienste in Anspruch genommen werden.